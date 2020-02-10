Секретаря СНБО Украины пригласили в Иран

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Иранские власти пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова прибыть в Тегеран в рамках расследования крушения украинского самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Секретаря СНБО Украины пригласили в Иран
  • ©Олексій Данилов
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Об этом сообщает IRNA со ссылкой на секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.

Как указывает агентство, в ходе телефонного разговора с Даниловым Шамхани «пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса».

Глава ВСНБ Ирана указал, что считает, что «проведение технических оценок сможет помочь завершить дело в экспертной, неполитизированной обстановке».

Ранее в Иране приняли решение отказаться от передачи Киеву данных о крушении самолёта из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Чуть позднее Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

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