Секретаря СНБО Украины пригласили в Иран
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Об этом сообщает IRNA со ссылкой на секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.
Как указывает агентство, в ходе телефонного разговора с Даниловым Шамхани «пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса».
Глава ВСНБ Ирана указал, что считает, что «проведение технических оценок сможет помочь завершить дело в экспертной, неполитизированной обстановке».
Ранее в Иране приняли решение отказаться от передачи Киеву данных о крушении самолёта из-за утечки в украинские СМИ информации по происшествию.
8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Чуть позднее Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.