Посольство поддерживает контакт с россиянами на лайнере в Японии

Российское посольство в Японии поддерживает контакт с россиянами, находящимися на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине около японского города Иокогама.

«Посольство России в Японии продолжает работу по оказанию содействия россиянам, находящимся на борту круизного лайнера Diamond Princess», — цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.

В посольстве подтвердили, что ни у кого из россиян коронавирус выявлен не был.

Уточняется, что с каждым из россиян установлен индивидуальный контакт.

Ранее стало известно, что среди заражённых коронавирусом пассажиров судна Diamond Princess, которое находится на карантине около японского города Иокогама, нет российских граждан.