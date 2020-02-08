Посольство поддерживает контакт с россиянами на лайнере в Японии

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Российское посольство в Японии поддерживает контакт с россиянами, находящимися на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине около японского города Иокогама.
Посольство поддерживает контакт с россиянами на лайнере в Японии
  • Reuters

«Посольство России в Японии продолжает работу по оказанию содействия россиянам, находящимся на борту круизного лайнера Diamond Princess», — цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.

В посольстве подтвердили, что ни у кого из россиян коронавирус выявлен не был.

Уточняется, что с каждым из россиян установлен индивидуальный контакт.

Ранее стало известно, что среди заражённых коронавирусом пассажиров судна Diamond Princess, которое находится на карантине около японского города Иокогама, нет российских граждан.

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