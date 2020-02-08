Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в проливе Дрейка
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в проливе Дрейка, южнее берегов Аргентины, сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что очаг толчков залегал на глубине 10 км.
Эпицентр землетрясения находился в 704 км от аргентинского города Ушуая.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло у японского острова Хонсю.
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