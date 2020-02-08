Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в проливе Дрейка, южнее берегов Аргентины, сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что очаг толчков залегал на глубине 10 км.

Эпицентр землетрясения находился в 704 км от аргентинского города Ушуая.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло у японского острова Хонсю.