Эксперт оценил сообщения о приезде Абэ в Москву на 9 Мая
- РИА Новости
«У Синдзо Абэ очень хорошие отношения с Владимиром Путиным на протяжении многих лет», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.
Как отметил Игнатов, несмотря на все разногласия между Россией и Японией, персональные отношения японского премьера и российского лидера всегда оставались очень хорошими. По мнению эксперта, решение Абэ приехать на празднование 9 Мая может быть связано именно с этим.
«Думаю, что переговоры между Японией и Россией на высшем уровне продолжатся в Москве, и с этим также связана активность японского премьер-министра», — добавил Игнатов.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ждёт Абэ на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы.