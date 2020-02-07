Эксперт оценил сообщения о приезде Абэ в Москву на 9 Мая

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Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов прокомментировал сообщения о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Эксперт оценил сообщения о приезде Абэ в Москву на 9 Мая
  • РИА Новости

«У Синдзо Абэ очень хорошие отношения с Владимиром Путиным на протяжении многих лет», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Как отметил Игнатов, несмотря на все разногласия между Россией и Японией, персональные отношения японского премьера и российского лидера всегда оставались очень хорошими. По мнению эксперта, решение Абэ приехать на празднование 9 Мая может быть связано именно с этим.

«Думаю, что переговоры между Японией и Россией на высшем уровне продолжатся в Москве, и с этим также связана активность японского премьер-министра», — добавил Игнатов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ждёт Абэ на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы.

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