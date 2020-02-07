В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса
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Об этом информирует CNN со ссылкой на источник в Центре по контролю за заболеваниями и профилактике.
«На борту есть люди, которые ранее совершали поездки в Китай, и эксперты Центров по контролю за заболеваниями и профилактике, а также представители органов здравоохранения штата Нью-Джерси после того, как судно пришвартуется, поднимутся на борт и проведут оценку ситуации с коронавирусом», — сказал источник.
По словам мэра Бейонна Джимми Дэвиса, ему известно о ситуации с круизным судном.
«Меня проинформировали, что круизное судно прибыло сегодня утром», — написал он в Twitter.
По словам мэра, он уверен, что местные службы готовы к подобной ситуации и оснащены должным образом.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на генконсульство России, в дипмиссию к настоящему времени не поступала информация, есть ли россияне среди пассажиров лайнера с подозрением на заражение коронавирусом.