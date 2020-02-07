В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса

Короткая ссылка
В американском штате Нью-Джерси местные власти проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту Бейонн, в связи с возможным заражением некоторых пассажиров коронавирусом.
В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса
  • © Ingo Wagner/dpa
  • globallookpress.com

Об этом информирует CNN со ссылкой на источник в Центре по контролю за заболеваниями и профилактике.

«На борту есть люди, которые ранее совершали поездки в Китай, и эксперты Центров по контролю за заболеваниями и профилактике, а также представители органов здравоохранения штата Нью-Джерси после того, как судно пришвартуется, поднимутся на борт и проведут оценку ситуации с коронавирусом», — сказал источник.

По словам мэра Бейонна Джимми Дэвиса, ему известно о ситуации с круизным судном.

«Меня проинформировали, что круизное судно прибыло сегодня утром», — написал он в Twitter.

По словам мэра, он уверен, что местные службы готовы к подобной ситуации и оснащены должным образом.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на генконсульство России, в дипмиссию к настоящему времени не поступала информация, есть ли россияне среди пассажиров лайнера с подозрением на заражение коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить