В Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса

В американском штате Нью-Джерси местные власти проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту Бейонн, в связи с возможным заражением некоторых пассажиров коронавирусом.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источник в Центре по контролю за заболеваниями и профилактике.

«На борту есть люди, которые ранее совершали поездки в Китай, и эксперты Центров по контролю за заболеваниями и профилактике, а также представители органов здравоохранения штата Нью-Джерси после того, как судно пришвартуется, поднимутся на борт и проведут оценку ситуации с коронавирусом», — сказал источник.

По словам мэра Бейонна Джимми Дэвиса, ему известно о ситуации с круизным судном.

«Меня проинформировали, что круизное судно прибыло сегодня утром», — написал он в Twitter.

По словам мэра, он уверен, что местные службы готовы к подобной ситуации и оснащены должным образом.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на генконсульство России, в дипмиссию к настоящему времени не поступала информация, есть ли россияне среди пассажиров лайнера с подозрением на заражение коронавирусом.