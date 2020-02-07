Посол рассказал об интересе Аргентины к российским вертолётам

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Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в интервью РИА Новости сообщил, что Буэнос-Айрес проявляет интерес к закупкам российских вертолётов.
Посол рассказал об интересе Аргентины к российским вертолётам
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По его словам, в 2011 году Аргентина приобрела у России два военно-транспортных вертолёта Ми-171Е с целью обеспечения операций аргентинских военно-воздушных сил в Антарктике. Он отметил, что вертолёты получили положительные отзывы пилотов и руководства Минобороны Аргентины.

Посол добавил, что контракт изначально предусматривал вариант поставки ещё трёх подобных вертолётов, а также их дальнейшие ремонт и обслуживание.

«Новый министр обороны (Аргентины Агустин. — RT) Росси во время недавней встречи со мной подтвердил, что интерес к закупке нашей винтокрылой техники в Аргентине сохраняется», — заявил посол. 

Также он рассказал, что очередное заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству запланировано на июнь в Буэнос-Айресе.

В апреле 2016 года в Минобороны Аргентины сообщили, что планируют закупить в России новую партию вертолётов.

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