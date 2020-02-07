Кандидат в президенты США Джо Уолш выбыл из предвыборной гонки

Баллотировавшийся от Республиканской партии США на пост президента страны бывший сенатор Джо Уолш принял решение отказаться от соперничества с американским лидером Дональдом Трампом и вышел из предвыборной гонки.

Об этом сообщает CNN.

«Я снимаю свою кандидатуру в президенты США», — сказал он.

Как указывает телеканал, Уолш на прошедших недавно праймериз в американском штате Айова получил лишь 1% поддержки со стороны однопартийцев.

Бывший сенатор отметил, что после прошедшего голосования среди республиканцев не видит смысла в борьбе против Трампа и считает, что в нынешнем виде политсила «это не партия, а культ».

После выхода Уолша из президентской гонки единственным соперником Трампа среди республиканцев остаётся бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд.

Ранее стало известно, что по итогам праймериз в Айове среди Демократической партии лидируют Берни Сандерс и Пит Буттиджич.