Постпред Британии при ООН Карен Пирс назначена послом в США

Постпред Британии при ООН Карен Пирс назначена послом в Соединённых Штатах. Об этом сообщили в британском Министерстве иностранных дел.

«Мы гордимся тем, что посылаем в Вашингтон такого выдающегося дипломата, и я сердечно поздравляю её с назначением», — говорится в заявлении главы Форин Офис Доминика Рааба.

В мае 2019 года Британия назначила нового посла в России, этот пост заняла Дебора Броннерт, ранее исполняющая обязанности директора по экономическим и глобальным вопросам британского МИД.

Она вступила в должность в январе 2020 года.