Постпред Британии при ООН Карен Пирс назначена послом в США
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«Мы гордимся тем, что посылаем в Вашингтон такого выдающегося дипломата, и я сердечно поздравляю её с назначением», — говорится в заявлении главы Форин Офис Доминика Рааба.
В мае 2019 года Британия назначила нового посла в России, этот пост заняла Дебора Броннерт, ранее исполняющая обязанности директора по экономическим и глобальным вопросам британского МИД.
Она вступила в должность в январе 2020 года.