Постпред Британии при ООН Карен Пирс назначена послом в США

Короткая ссылка
Постпред Британии при ООН Карен Пирс назначена послом в Соединённых Штатах. Об этом сообщили в британском Министерстве иностранных дел.
Постпред Британии при ООН Карен Пирс назначена послом в США
  • © Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы гордимся тем, что посылаем в Вашингтон такого выдающегося дипломата, и я сердечно поздравляю её с назначением», — говорится в заявлении главы Форин Офис Доминика Рааба.

В мае 2019 года Британия назначила нового посла в России, этот пост заняла Дебора Броннерт, ранее исполняющая обязанности директора по экономическим и глобальным вопросам британского МИД.

Она вступила в должность в январе 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить