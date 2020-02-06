Эксперт прокомментировал итоги голосования сената США в рамках процесса об импичменте
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«Произошло то, о чём говорили многие. 85% республиканцев поддерживали и поддерживают Трампа, и сейчас они продемонстрировали свою абсолютную лояльность президенту», — заявил эксперт в беседе с НСН.
По его словам, у демократов нет реального лидера, а их главная задача на данный момент — дискредитировать Трампа.
Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с «Газетой.Ru» также прокомментировал решение сената.