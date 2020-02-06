Эксперт прокомментировал итоги голосования сената США в рамках процесса об импичменте

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал оправдание президента США Дональда Трампа в рамках процесса об импичменте.

«Произошло то, о чём говорили многие. 85% республиканцев поддерживали и поддерживают Трампа, и сейчас они продемонстрировали свою абсолютную лояльность президенту», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, у демократов нет реального лидера, а их главная задача на данный момент — дискредитировать Трампа.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с «Газетой.Ru» также прокомментировал решение сената.