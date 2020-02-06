Эксперт прокомментировал сообщения о жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Специалист по безопасности полётов, бывший командир воздушного судна Александр Романов прокомментировал сообщения о жёсткой посадке самолёта в Стамбуле.

«Взлётно-посадочная полоса была влажная, поэтому на выкат самолёта с неё повлиял нормативный коэффициент сцепления, а также сильный ветер и дождь», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Эксперт не исключил, что пилоту не хватило мастерства, поскольку в таких ситуациях нужен довольно большой опыт посадки в подобных условиях.

Как отметил Романов, для каждого пилота, самолёта и аэропорта есть предельные условия, при соблюдении которых можно или нельзя совершать посадку. Также оказывают влияние опыт, видимость, угроза погодных условий, характеристики судна и другие факторы.

«Непосредственно перед посадкой экипаж получает данные о погодных условиях, иногда учитываются сообщения других экипажей, которые произвели или не смогли произвести посадку. Это всё анализируется, и командир воздушного судна принимает решение, садиться или нет», — уточнил эксперт.

В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, где ранее при жёсткой посадке самолёта погибли три человека, возобновили полёты в четверг, 6 февраля.

В сентябре заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о жёсткой посадке самолёта Boeing 767 авиакомпании Azur Air, следовавшего рейсом из Камрани в Барнаул.