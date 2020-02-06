В Швеции расследуют пропажу техники с военной базы

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Полиция в Швеции заявила о краже двух военных автомобилей из армейского хранилища, находящегося на северо-западе от Стокгольма.

Об этом информирует Associated Press.

Отмечается, что отсутствие военной техники на базе в городе Энчёпинг обнаружили в среду, 5 февраля.

Предположительно, инцидент произошёл накануне ночью.

Уточняется, что в пропавших автомобилях не было оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.

Полиция организовала расследование, осуществляется поиск техники.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В феврале 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о краже военной техники США общей стоимостью $165 тыс. из воинской части, расположенной во Львовской области.

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