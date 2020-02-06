В Швеции расследуют пропажу техники с военной базы
Об этом информирует Associated Press.
Отмечается, что отсутствие военной техники на базе в городе Энчёпинг обнаружили в среду, 5 февраля.
Предположительно, инцидент произошёл накануне ночью.
Уточняется, что в пропавших автомобилях не было оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.
Полиция организовала расследование, осуществляется поиск техники.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В феврале 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о краже военной техники США общей стоимостью $165 тыс. из воинской части, расположенной во Львовской области.