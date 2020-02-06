Эксперт оценил итоги голосования сената США в рамках процесса об импичменте

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Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин прокомментировал оправдание президента США Дональда Трампа в рамках процесса об импичменте.
Эксперт оценил итоги голосования сената США в рамках процесса об импичменте
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По его мнению, такое решение сената было предсказуемым.

«Потому что республиканцы имеют большинство в сенате, и общественное мнение настроено не окончательно против Трампа. Борьба между республиканцами и демократами перемещается в плоскость избирательной кампании. Будут организованы информационные атаки на Трампа, возможно, опять связанные с Россией, с какими-то его решениями. Демократам не удалось подготовить хорошие стартовые позиции к началу избирательной кампании, которая для них начинается не очень удачно», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

Он полагает, что теперь у Трампа есть все возможности, чтобы успешно провести избирательную кампанию и остаться на посту президента на второй срок.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с «Газетой.Ru» также прокомментировал решение сената.

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