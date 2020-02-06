SANA сообщило о ракетной атаке в Дамаске

Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны Сирии отвечают на ракетную атаку в Дамаске.

Агентство утверждает, что атака является «израильской агрессией». По его данным, атака была зафиксирована в сельской местности на западе Дамаска. В декабре ПВО Сирии отразили атаку беспилотников со стороны террористов вблизи аэропорта Хамы.