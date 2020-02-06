SANA сообщило о ракетной атаке в Дамаске

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Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны Сирии отвечают на ракетную атаку в Дамаске.

Агентство утверждает, что атака является «израильской агрессией».

По его данным, атака была зафиксирована в сельской местности на западе Дамаска.

В декабре ПВО Сирии отразили атаку беспилотников со стороны террористов вблизи аэропорта Хамы.

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