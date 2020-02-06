SANA сообщило о ракетной атаке в Дамаске
Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны Сирии отвечают на ракетную атаку в Дамаске.
Агентство утверждает, что атака является «израильской агрессией».
По его данным, атака была зафиксирована в сельской местности на западе Дамаска.
В декабре ПВО Сирии отразили атаку беспилотников со стороны террористов вблизи аэропорта Хамы.
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