Госдеп анонсировал визит Помпео в Германию и Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Майк Помпео в период с 13 по 22 февраля посетит Германию, Сенегал, Анголу, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Оман.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Отмечается, что 14 февраля Помпео должен приехать в Мюнхен, где он возглавит делегацию США на Мюнхенской конференции по безопасности.

«В Мюнхене госсекретарь выступит на конференции и встретится со своими коллегами и ключевыми лидерами, чтобы обсудить приоритеты в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

После он направится в Сенегал, где встретится с президентом Маки Саллом и министром иностранных дел страны.

17 февраля в Анголе у Помпео запланированы встречи с президентом Жуаном Лоренсу и главой МИД Мануэлем Домингушем Аугушту.

Далее он направится в Эфиопию, где у него также пройдут встречи с руководством страны.

С 19 по 21 февраля госсекретарь будет находиться в Саудовской Аравии, где планирует обсудить Иран, Йемен и тему соблюдения прав человека.

Завершает турне Помпео посещение Омана.

Ранее Помпео положительно оценил итоги своих визитов в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, подчеркнув, что сотрудничество с этими странами укрепилось.