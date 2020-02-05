Госдеп анонсировал визит Помпео в Германию и Саудовскую Аравию
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Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Отмечается, что 14 февраля Помпео должен приехать в Мюнхен, где он возглавит делегацию США на Мюнхенской конференции по безопасности.
«В Мюнхене госсекретарь выступит на конференции и встретится со своими коллегами и ключевыми лидерами, чтобы обсудить приоритеты в сфере безопасности», — говорится в сообщении.
После он направится в Сенегал, где встретится с президентом Маки Саллом и министром иностранных дел страны.
17 февраля в Анголе у Помпео запланированы встречи с президентом Жуаном Лоренсу и главой МИД Мануэлем Домингушем Аугушту.
Далее он направится в Эфиопию, где у него также пройдут встречи с руководством страны.
С 19 по 21 февраля госсекретарь будет находиться в Саудовской Аравии, где планирует обсудить Иран, Йемен и тему соблюдения прав человека.
Завершает турне Помпео посещение Омана.
Ранее Помпео положительно оценил итоги своих визитов в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, подчеркнув, что сотрудничество с этими странами укрепилось.