Израиль нанёс удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

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В Армии обороны Израиля заявили об ответном ударе по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«В ответ на запуск ракет и воздушных шаров с прикреплённой взрывчаткой с территории сектора Газа в течение суток израильские ВВС некоторое время назад нанесли удары по нескольким целям ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, в частности, удару подвергся объект, на котором собиралось оружие.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в Израиле. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что из сектора Газа были выпущены три ракеты по израильской территории

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