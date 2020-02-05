Израиль нанёс удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
«В ответ на запуск ракет и воздушных шаров с прикреплённой взрывчаткой с территории сектора Газа в течение суток израильские ВВС некоторое время назад нанесли удары по нескольким целям ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, в частности, удару подвергся объект, на котором собиралось оружие.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в Израиле. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что из сектора Газа были выпущены три ракеты по израильской территории