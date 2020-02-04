В РСТ оценили влияние ситуации с коронавирусом на туристический спрос

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил влияние ситуации с коронавирусом на туристический спрос.

В беседе с Inforeactor он заявил, что нельзя говорить о радикальном падении спроса на другие страны Азии — Таиланд, Вьетнам и ряд других.

«Да, снизился спрос, но это в основном тот, который сейчас. А те, кто уже имел туда туры, особо не отказываются», — отметил Барзыкин.

По его словам, в связи с отменой поездок в КНР туроператоры предлагают другие варианты — как в Юго-Восточной Азии, так и в ОАЭ, Латинской Америке.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.