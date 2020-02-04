Россияне не пострадали при стрельбе в автобусе в Калифорнии

Россиян нет среди пострадавших в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния, заявили в консульском отделе посольства России в США.

«3 февраля произошла стрельба в рейсовом автобусе перевозчика Greyhound, выполнявшего рейс из Лос-Анджелеса в район Сан-Франциско — Окленд... Сведений о пострадавших россиянах не поступало», — приводит сообщение Интерфакс.

В посольстве подчеркнули, что поддерживают связь с американскими властями в связи с происшествием.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии мужчина открыл стрельбу в пассажирском автобусе, когда транспортное средство было на автостраде, в результате чего один человек погиб и ещё пятеро получили ранения. Водителю удалось вывести злоумышленника из автобуса, его задержали.