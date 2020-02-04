В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака

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Евросоюз считает назначение нового премьер-министра Ирака важным шагом для преодоления политического кризиса в этой стране и призывает иракское правительство сосредоточиться на проведении реформ и организации выборов.
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитической службы ЕС.

«Назначение нового премьер-министра Мухаммада Тауфика Аляуи является важным шагом на пути преодоления политического тупика в стране. Ираку срочно нужно функционирующее переходное правительство, которое может сосредоточиться на реформах и организации новых выборов», — говорится в заявлении.

В ЕС подтвердили свою поддержку граждан Ирака «в законном стремлении создать сильное и эффективное государство».

Ранее президент Ирака Бархам Салех поручил бывшему министру связи страны Мухаммаду Тауфику Аляуи сформировать новое правительство.

1 декабря парламент Ирака проголосовал за отставку премьера Аделя Абдуля Махди, который подал соответствующее прошение на фоне продолжающихся с начала октября протестов, вызванных ухудшением социальной ситуации в стране, ростом коррупции в органах власти и безработицей.

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