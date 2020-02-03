Эвакуированный из Китая россиянин прокомментировал ситуацию вокруг распространения коронавируса

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Эвакуированный из Китая в Приморский край россиянин прокомментировал ситуацию вокруг распространения коронавируса.
Эвакуированный из Китая россиянин прокомментировал ситуацию вокруг распространения коронавируса
  • Reuters

«Я был в Гуанчжоу. Работал там учителем английского языка полгода, пока не началась эта ситуация с вирусом. В нашем городе было на тот момент семь заболевших», — заявил Александр в беседе с kp.ru.

По его словам, всё в Гуанчжоу было закрыто.

Как признался Александр, сначала они смеялись, хотели купить билеты в Ухань, чтобы поснимать и «поприкалываться», но когда закрыли весь город, стало не до шуток.

«60 млн человек закрыты на карантин. Они находятся в полной изоляции — вы можете себе такое представить?» — добавил он.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

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