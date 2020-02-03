Самый известный наёмник в мире умер в возрасте 100 лет

Майк Хоар по прозвищу Бешеный Майк скончался в южноафриканском Дурбане в возрасте 100 лет. Как отмечает Sky News, Хоар был самым известным наёмником в мире.

«Майк Хоар жил в соответствии со своей философией, согласно которой вы получаете от жизни больше, если постоянно подвергаетесь опасности, поэтому тем более удивительно, что он прожил более 100 лет», — сообщил сын наёмника Кристофер Хоар.

Хоар родился в Индии в семье ирландцев в 1919 году. Во время Второй мировой войны он служил в Вооружённых силах Великобритании, участвовал в боях в Бирме. После окончания войны переехал в ЮАР.

Прославился в 1960-х годах в качестве наёмника в период конголезских войн, во время которых получил прозвище Бешеный Майк. В 1981 году принял участие в провальной попытке переворота на Сейшельских островах, после чего на несколько лет оказался в тюрьме.

Хоар консультировал фильм «Дикие гуси» 1978 года о группе наёмников из частной военной компании в Африке, в котором он сам фигурировал как персонаж.