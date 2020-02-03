Самый известный наёмник в мире умер в возрасте 100 лет

Короткая ссылка
Майк Хоар по прозвищу Бешеный Майк скончался в южноафриканском Дурбане в возрасте 100 лет. Как отмечает Sky News, Хоар был самым известным наёмником в мире.
Самый известный наёмник в мире умер в возрасте 100 лет
  • © Monks/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

«Майк Хоар жил в соответствии со своей философией, согласно которой вы получаете от жизни больше, если постоянно подвергаетесь опасности, поэтому тем более удивительно, что он прожил более 100 лет», — сообщил сын наёмника Кристофер Хоар.

Хоар родился в Индии в семье ирландцев в 1919 году. Во время Второй мировой войны он служил в Вооружённых силах Великобритании, участвовал в боях в Бирме. После окончания войны переехал в ЮАР.

Прославился в 1960-х годах в качестве наёмника в период конголезских войн, во время которых получил прозвище Бешеный Майк. В 1981 году принял участие в провальной попытке переворота на Сейшельских островах, после чего на несколько лет оказался в тюрьме.

Хоар консультировал фильм «Дикие гуси» 1978 года о группе наёмников из частной военной компании в Африке, в котором он сам фигурировал как персонаж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить