ЕК предложила Совету ЕС начать переговоры о партнёрстве с Британией

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Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Великобританией о новом партнёрстве после выхода королевства из состава Евросоюза, сообщает пресс-служба ЕК.
ЕК предложила Совету ЕС начать переговоры о партнёрстве с Британией
  • Reuters

«Европейская комиссия сегодня вынесла совету рекомендацию начать переговоры о новом партнёрстве с Соединённым Королевством», — говорится в сообщении.

ЕК опубликовала проект пакета всесторонних директив для переговоров. Они покрывают все области интересов, обозначенные в политической декларации: торговлю, юридическое сотрудничество, внешнюю политику, безопасность и другие.

Вечером в пятницу, 31 января, Великобритания официально покинула Евросоюз, завершив длившийся три с половиной года процесс.

Теперь начался переходный период, который продлится до конца года. Сторонам предстоит договориться о форматах сотрудничества во всех сферах.

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