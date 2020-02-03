ЕК предложила Совету ЕС начать переговоры о партнёрстве с Британией

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Великобританией о новом партнёрстве после выхода королевства из состава Евросоюза, сообщает пресс-служба ЕК.

«Европейская комиссия сегодня вынесла совету рекомендацию начать переговоры о новом партнёрстве с Соединённым Королевством», — говорится в сообщении.

ЕК опубликовала проект пакета всесторонних директив для переговоров. Они покрывают все области интересов, обозначенные в политической декларации: торговлю, юридическое сотрудничество, внешнюю политику, безопасность и другие.

Вечером в пятницу, 31 января, Великобритания официально покинула Евросоюз, завершив длившийся три с половиной года процесс.

Теперь начался переходный период, который продлится до конца года. Сторонам предстоит договориться о форматах сотрудничества во всех сферах.