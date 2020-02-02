МИД России предупредил о протестах во Франции

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Министерство иностранных дел России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Париже и других городах Франции 6 февраля из-за акций протестов против пенсионной реформы.
МИД России предупредил о протестах во Франции
  • РИА Новости

«6 февраля в Париже и других крупных городах страны пройдут организованные при поддержке нескольких профсоюзов акции протеста против планируемой правительством Франции пенсионной реформы, возможны уличные беспорядки, следует избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России.

Ранее сообщалось, что во французской столице произошли столкновения между полицией и пожарными, участвующими в протестной акции против пенсионной реформы.

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