В Пакистане объявили чрезвычайное положение из-за саранчи

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Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи.
В Пакистане объявили чрезвычайное положение из-за саранчи
  • Reuters

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы столкнулись с наихудшим нашествием саранчи за последние два десятилетия и решили объявить чрезвычайное положение в стране для борьбы с этой угрозой», — заявил министр информации Пакистана Фирдус Ашик Аван.

Отмечается, что сложившаяся ситуация вызывает у властей страны опасения по поводу потери урожая и, как следствие, проблем с продовольствием.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан уже пообещал оказать всю возможную помощь фермерам.

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