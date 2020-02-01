В Париже полиция разгоняет несанкционированный марш «жёлтых жилетов»

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов Парижа применили слезоточивый газ для разгона несанкционированной манифестации движения «жёлтых жилетов».
В Париже полиция разгоняет несанкционированный марш «жёлтых жилетов»
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что манифестанты планировали пройти маршем от Лувра до Национального собрания страны, однако спецподразделения уже перекрыли несколько кварталов неподалёку от музея, а также заблокировали часть протестующих на торговой улице Риволи.

По данным агентства, сотрудникам правоохранительных органов несколько раз приходилось оттеснять демонстрантов с площади у метро перед Лувром.

По имеющейся информации, как минимум один человек был задержан в ходе небольшой стычки. 

28 января сообщалось, что в Париже произошли столкновения между полицией и пожарными, участвующими в протестной акции против пенсионной реформы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить