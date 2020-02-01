В Париже полиция разгоняет несанкционированный марш «жёлтых жилетов»
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что манифестанты планировали пройти маршем от Лувра до Национального собрания страны, однако спецподразделения уже перекрыли несколько кварталов неподалёку от музея, а также заблокировали часть протестующих на торговой улице Риволи.
По данным агентства, сотрудникам правоохранительных органов несколько раз приходилось оттеснять демонстрантов с площади у метро перед Лувром.
По имеющейся информации, как минимум один человек был задержан в ходе небольшой стычки.
28 января сообщалось, что в Париже произошли столкновения между полицией и пожарными, участвующими в протестной акции против пенсионной реформы.