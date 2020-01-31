Макрон назвал шоком выход Британии из ЕС

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шокирован предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза, и призвал к реформированию ЕС.
Макрон назвал шоком выход Британии из ЕС
  • © Ludovic Marin / AFP

«Этот уход — шок, беспрецедентный сигнал тревоги, который должен быть услышан во всём мире и который должен заставить нас задуматься. Впервые за 70 лет страна покидает Европейский союз», — сказал он в ходе обращения.

По его словам, кампания по брекситу была соткана из «лжи и манипуляций», и ЕС должен «извлечь уроки».

«Больше чем когда-либо нам нужна Европа... Мы должны сделать её более суверенной, более демократичной», — подчеркнул Макрон.

Британия в 23:00 31 января (2:00 мск 1 февраля) выходит из состава Евросоюза. После этого наступит переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут обсуждать новый статус своих отношений. 

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