Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Внедорожник попытался прорваться в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, охрана открыла огонь, передаёт CNN со ссылкой на полицию.

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Сообщается, что задержаны двое нарушителей. По данным телеканала, Трамп с супругой Меланьей должны были прибыть в Мар-а-Лаго вечером в пятницу, 31 января, и остаться там на выходные.