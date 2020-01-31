Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

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Внедорожник попытался прорваться в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, охрана открыла огонь, передаёт CNN со ссылкой на полицию.
Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
  • Pixabay

Сообщается, что задержаны двое нарушителей.

По данным телеканала, Трамп с супругой Меланьей должны были прибыть в Мар-а-Лаго вечером в пятницу, 31 января, и остаться там на выходные.

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