Находящийся на острове Хайнань турист рассказал о ситуации с коронавирусом

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Житель Тюмени Евгений Назаров, который вместе с семьёй находится на отдыхе в городе Санья на китайском острове Хайнань, рассказал о ситуации с распространением коронавируса.
Находящийся на острове Хайнань турист рассказал о ситуации с коронавирусом
  • Reuters

По его словам, часть российских туристов по-прежнему остаётся на острове, несмотря на угрозу заражения вирусом.

В беседе с URA.RU он отметил, что в городе вводится массовый карантин.

«Автобусы не ходят, магазины закрыты, пляжи закрыты, везде военные, врачи. Вчера закрыли последний ресторан в нашем отеле, в котором можно было обедать или ужинать. Теперь негде кормить детей», — отметил турист. 

Он также уточнил, что россиян в гостинице остаётся немного, вместе с ними граждане Украины и Киргизии.

Ранее россиянка Анна Ян, несколько дней назад покинувшая Китай, в беседе с ФАН рассказала о ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.

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