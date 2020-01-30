Во Франции в результате схода лавины погибли два человека

В результате схода лавины во французской Савойе два человека погибли, один пострадал. Об этом информирует телеканал France 3.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что ещё один человек пропал без вести. В его поисках участвуют около 30 человек.

В начале января российский турист погиб при сходе лавины на курорте в Грузии.