Россиянка, приехавшая из Пекина, рассказала о ситуации в Китае

Короткая ссылка
Россиянка Анна Ян, несколько дней назад покинувшая Китай, рассказала о ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.
Россиянка, приехавшая из Пекина, рассказала о ситуации в Китае
  • © Wang Peng/Xinhua
  • globallookpress.com

«На новогодние каникулы я уехала в Пекин, и в день моего приезда, 21 января, ещё было всё открыто. Но уже на второй день стало всё понятно. Закрыли основные достопримечательности, люди стали исчезать с улиц, постепенно стали закрываться мелкие магазинчики, торговые центры», — отметила она в беседе с ФАН.

Анна Ян уточнила, что в городе ограничено посещение туристических мест. В продуктовых магазинах очереди, не работают развлекательные центры, клубы, рестораны, новогодние рынки. Всё население носит специальные маски, которые в Пекине уже полностью раскуплены.

«Китайцы очень ответственно относятся к рекомендациям своего комитета по здравоохранению и стараются действительно не переезжать из одной провинции в другую и не выходить из дома в городах. Они очень патриотично настроены, доверяют властям, которые в прошлом купировали атипичную пневмонию. По моим наблюдениям, китайцы не паникуют: следят за новостями и мерами правительства», — добавила Анна Ян.

Ранее россиянка Полина Данданова, которая находится в Ухани, в беседе с телеканалом «360» рассказала о ситуации с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить