Россиянка, приехавшая из Пекина, рассказала о ситуации в Китае

Россиянка Анна Ян, несколько дней назад покинувшая Китай, рассказала о ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.

«На новогодние каникулы я уехала в Пекин, и в день моего приезда, 21 января, ещё было всё открыто. Но уже на второй день стало всё понятно. Закрыли основные достопримечательности, люди стали исчезать с улиц, постепенно стали закрываться мелкие магазинчики, торговые центры», — отметила она в беседе с ФАН.

Анна Ян уточнила, что в городе ограничено посещение туристических мест. В продуктовых магазинах очереди, не работают развлекательные центры, клубы, рестораны, новогодние рынки. Всё население носит специальные маски, которые в Пекине уже полностью раскуплены.

«Китайцы очень ответственно относятся к рекомендациям своего комитета по здравоохранению и стараются действительно не переезжать из одной провинции в другую и не выходить из дома в городах. Они очень патриотично настроены, доверяют властям, которые в прошлом купировали атипичную пневмонию. По моим наблюдениям, китайцы не паникуют: следят за новостями и мерами правительства», — добавила Анна Ян.

Ранее россиянка Полина Данданова, которая находится в Ухани, в беседе с телеканалом «360» рассказала о ситуации с распространением коронавируса.