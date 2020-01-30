Находящаяся в Китае россиянка рассказала о ситуации в стране из-за распространения коронавируса

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Жительница Кемеровской области Валерия Коваликова, переехавшая в Китай в 2018 году, рассказала о ситуации в КНР в связи со вспышкой коронавируса.
Находящаяся в Китае россиянка рассказала о ситуации в стране из-за распространения коронавируса
  • © Xiong Qi/Xinhua
  • globallookpress.com

По её словам, жители Китая закрылись в домах и не выходят на улицу. В общественных местах все обязательно надевают медицинские маски, без которых даже не пускают в метро.

В беседе с корреспондентом vtomske.ru она рассказала, что авиасообщение с городом Ухань, где впервые выявили новый коронавирус, приостановлено.

Коваликова добавила, что в населённом пункте Хэфэй, где она проживает, закрылись караоке, кинотеатры и торговые центры.

«Всё становится серьёзнее и серьёзнее. Многие китайцы думают, что заражённых намного больше. Проблема ещё в том, что инкубационный период у нового заболевания очень длинный. Но говорят, что уже нашли вакцину. И люди, у которых иммунитет нормальный, вылечиваются», — отметила девушка.

По её словам, в российском посольстве в Шанхае предупредили, что пик заболевания начнётся через две-три недели, но попросили не паниковать.

Ранее российские туристы, прибывшие из Китая, в беседе с телеканалом «360» прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса.

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