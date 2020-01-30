Twitter ввёл функцию для борьбы с дезинформацией в ходе выборов в США

Короткая ссылка
В Twitter заявили о введении функции, которая позволит пользователям сообщать о дезинформации на фоне предстоящих в 2020 году выборов в США.
Twitter ввёл функцию для борьбы с дезинформацией в ходе выборов в США
  • Reuters

«Мы активируем инструмент для работы с ключевыми моментами в ходе выборов в США в 2020 году, который позволит людям сообщать о вводящей в заблуждение информации относительно участия в выборах или других гражданских событиях», — говорится в сообщении Twitter.

В октябре 2019 года основатель Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить