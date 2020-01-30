Twitter ввёл функцию для борьбы с дезинформацией в ходе выборов в США
- Reuters
«Мы активируем инструмент для работы с ключевыми моментами в ходе выборов в США в 2020 году, который позволит людям сообщать о вводящей в заблуждение информации относительно участия в выборах или других гражданских событиях», — говорится в сообщении Twitter.
We’re turning on a tool for key moments of the 2020 US election that enables people to report misleading information about how to participate in an election or other civic event. pic.twitter.com/BxHAiLSWjG— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 30, 2020
В октябре 2019 года основатель Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.