Посол ЕС официально проинформировал Россию о предстоящем брексите

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Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер проинформировал замглавы МИД России Александра Грушко о предстоящем выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Посол ЕС официально проинформировал Россию о предстоящем брексите
  • РИА Новости

«Эдерер официально проинформировал о предстоящем выходе Великобритании из состава Евросоюза, в том числе о модальностях начинающегося с 1 февраля переходного периода в отношениях Великобритании и ЕС», — говорится в сообщении.

Как отмечается, российская сторона пообещала тщательно изучить последствия брексита.

23 января королева Елизавета II подписала билль о выходе Британии из ЕС, документ обрёл статус закона

Брексит запланирован на 31 января. Затем начнётся переходный период, в ходе которого будут вестись торговые переговоры между сторонами.

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