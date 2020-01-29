Посол ЕС официально проинформировал Россию о предстоящем брексите

Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер проинформировал замглавы МИД России Александра Грушко о предстоящем выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Эдерер официально проинформировал о предстоящем выходе Великобритании из состава Евросоюза, в том числе о модальностях начинающегося с 1 февраля переходного периода в отношениях Великобритании и ЕС», — говорится в сообщении.

Как отмечается, российская сторона пообещала тщательно изучить последствия брексита.

23 января королева Елизавета II подписала билль о выходе Британии из ЕС, документ обрёл статус закона.

Брексит запланирован на 31 января. Затем начнётся переходный период, в ходе которого будут вестись торговые переговоры между сторонами.