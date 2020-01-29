Посол ЕС официально проинформировал Россию о предстоящем брексите
- РИА Новости
«Эдерер официально проинформировал о предстоящем выходе Великобритании из состава Евросоюза, в том числе о модальностях начинающегося с 1 февраля переходного периода в отношениях Великобритании и ЕС», — говорится в сообщении.
Как отмечается, российская сторона пообещала тщательно изучить последствия брексита.
23 января королева Елизавета II подписала билль о выходе Британии из ЕС, документ обрёл статус закона.
Брексит запланирован на 31 января. Затем начнётся переходный период, в ходе которого будут вестись торговые переговоры между сторонами.