Соловьёв прокомментировал твит посольства США об освобождении Освенцима

Телеведущий, журналист Владимир Соловьёв прокомментировал сообщение посольства США в Дании об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованное в Twitter.

«Американцы уже довольно долгое время изучают историю по голливудским фильмам. И проблема не в том, что мы не объясняем правду. А в том, что в США уверены, что американский солдат освободил всю Европу», — заявил Соловьёв в беседе со «Взглядом».

Он добавил, что не удивится, если в будущем американцы будут уверены в том, что Адольф Гитлер погиб в 1944 году в Париже, как в фильме Квентина Тарантино.

Ранее посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении Освенцима была допущена ошибка.

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя произошедшее, назвало это бесстыдным переписыванием истории.