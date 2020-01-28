В Госдуме назвали агонией новые санкции ЕС из-за выборов в Крыму

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение Евросоюза добавить в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

«Подобная политика никоим образом не может повлиять на прошедшие выборы, как и на возвращение Крыма в состав России. Подобные действия можно расценивать как очередной раунд агонии со стороны Евросоюза», — сказал депутат.

Швыткин подчеркнул, что люди, проживающие на территории Крыма, «видят экономический подъём и все действия правительства России», направленные на улучшение ситуации на полуострове.

Ранее Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

Среди них — врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Также под санкции подпал председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев и член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.