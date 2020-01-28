В Париже приступили к разгону незаконного лагеря мигрантов

Власти Парижа приступили к разгону незаконного лагеря мигрантов на севере города.

«Начало операции по эвакуации и предоставлению убежища обитателям незаконного лагеря на севере Парижа у въезда в Обервилье», — говорится в сообщении префектуры в Twitter.

Début de l’opération d’évacuation et de mise à l’abri des occupants des campements irrégulièrement installés dans le nord de Paris à la porte d'Aubervilliers (#Paris19). pic.twitter.com/APi2vMSSTD — Préfecture de Police (@prefpolice) January 28, 2020

В ноябре 2019 года полиция Франции при досмотре грузовика в департаменте Приморские Альпы вблизи итальянской границы обнаружила в нём 31 нелегального мигранта из Пакистана.