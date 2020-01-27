SANA: боевики нанесли удары по нефтяным объектам в сирийском Баниясе

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В Сирии заявили об атаке террористов на нефтяные объекты в Баниясе. Как сообщили в Министерстве нефти, боевики установили взрывные устройства в районе морских терминалов для препятствования поставкам нефтепродуктов.
SANA: боевики нанесли удары по нефтяным объектам в сирийском Баниясе
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом пишет SANA.

«Террористы и их сторонники вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесён по морским нефтяным объектам в Баниясе», — говорится в сообщении.

Ремонтные бригады уже приступили к оценке ущерба и планированию ремонта.

В декабре 2019 года террористы атаковали три энергообъекта в Сирии: атаки произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Хомсе, газовой станции в центральной части страны и на станции эр-Раян.

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