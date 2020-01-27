SANA: боевики нанесли удары по нефтяным объектам в сирийском Баниясе
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- РИА Новости
Об этом пишет SANA.
«Террористы и их сторонники вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесён по морским нефтяным объектам в Баниясе», — говорится в сообщении.
Ремонтные бригады уже приступили к оценке ущерба и планированию ремонта.
В декабре 2019 года террористы атаковали три энергообъекта в Сирии: атаки произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Хомсе, газовой станции в центральной части страны и на станции эр-Раян.