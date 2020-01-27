Эксперт оценил перспективы США в разработке средств борьбы с гиперзвуковыми ракетами

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Старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин прокомментировал сообщение о том, что управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США заключило контракт с компанией Northrop Grumman по разработке средств борьбы с гиперзвуковыми ракетами.
Эксперт оценил перспективы США в разработке средств борьбы с гиперзвуковыми ракетами
  • Reuters

«Американцы считают, что их система THAAD теоретически якобы может перехватывать воздушные цели такого рода, но на практике эффективность комплекса не очень велика, и все это понимают. Испытания THAAD проводились с баллистическими целями, но это были лабораторные условия, когда все знают, что за цель полетит, где она полетит и куда», — заявил он в беседе с ФАН.

Как считает эксперт, американцы хотят быть уверенными в том, что заметили цель, могут просчитать траекторию её полета и узнать, куда она ударит, и в Northrop Grumman будут заниматься решением данного вопроса.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News прокомментировал попадание российской морской пехоты в пятёрку лучших в мире по версии американского журнала The National Interest.

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