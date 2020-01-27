В АТОР прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.

«Если же касаться темы возврата денег за купленные путёвки в Китай, то пока об этом говорить рано. Тем более что у этих туристов есть возможность перебронироваться на другие направления», — заявила она в беседе с ФАН.

По имеющимся данным, россияне стали менять бронирование на Мальдивы, страны Карибского бассейна, Кубу, Доминиканскую Республику.

Как отметила Ломидзе, поскольку на возврат средств требуется время, проще перебронировать.

Ранее академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии», директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с распространением коронавируса.