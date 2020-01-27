Эксперт оценил перспективы отмены санкций ЕС против России

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Главный научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил перспективы отмены санкций Евросоюза против России.
Эксперт оценил перспективы отмены санкций ЕС против России
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«Аргументов для отмены антироссийских санкций у Евросоюза достаточно, причём, если судить по косвенным факторам, такие настроения на старом континенте продолжают усиливаться», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, что бы ни говорили в Европарламенте против отмены санкций и что бы ни говорили в Германии за их отмену, Россия объективно за последние шесть лет улучшила своё положение в мировой политике и экономике.

Как считает Оленченко, финансовое положение России прочное и в ближайшие годы в ЕС можно будет наблюдать усиление борьбы между противниками и сторонниками санкций.

«Здесь многое будет зависеть от ведущих стран Евросоюза, которыми являются Франция, Германия и Италия», — добавил он.

6 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал расширение Минфином США антироссийских санкций.

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