Число жертв аварии автоцистерны в Перу возросло до 14 человек

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Число жертв пожара, возникшего в результате аварии автоцистерны с топливом в Перу возросло до 14 человек.
Число жертв аварии автоцистерны в Перу возросло до 14 человек
  • globallookpress.com

Об этом сообщает агентство Andina.

Уточняется, что в числе погибших есть пятеро несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в столице Перу, произошедшего из-за аварии автоцистерны с топливом, погибли не менее восьми человек.

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