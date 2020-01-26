Число жертв аварии автоцистерны в Перу возросло до 14 человек
Число жертв пожара, возникшего в результате аварии автоцистерны с топливом в Перу возросло до 14 человек.
- globallookpress.com
Об этом сообщает агентство Andina.
Уточняется, что в числе погибших есть пятеро несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в столице Перу, произошедшего из-за аварии автоцистерны с топливом, погибли не менее восьми человек.
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