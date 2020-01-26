Число жертв аварии автоцистерны в Перу возросло до 14 человек

Число жертв пожара, возникшего в результате аварии автоцистерны с топливом в Перу возросло до 14 человек.

globallookpress.com

Об этом сообщает агентство Andina. Уточняется, что в числе погибших есть пятеро несовершеннолетних. Ранее сообщалось, что в результате пожара в столице Перу, произошедшего из-за аварии автоцистерны с топливом, погибли не менее восьми человек.