Глава МИД Испании встретилась с Гуаидо

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя провела встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на испанский МИД.

Отмечается, что «стороны обменялись точками зрения о тяжёлом политическом, социальном и гуманитарном кризисе, который происходит в стране, и о путях, которые позволят Венесуэле вернуться к демократии, правовому государству и процветанию».

В ходе встречи Гонсалес также заявила о полной поддержке Гуаидо со стороны правительства Испании.

Также Гуаидо побывал в Давосе, Брюсселе, Лондоне и Париже, где встретился с рядом глав государств и правительств, в том числе британским премьером Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном, провёл переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция присвоила себе более $500 млн, которые им были выделены США в 2019 году.