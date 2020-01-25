Четыре человека погибли из-за аварии с газом в Южной Корее
- Reuters
Взрыв произошёл на втором этаже здания. Всего в помещении находились семь человек, трое пострадавших получили тяжёлые травмы.
Уточняется, что в момент взрыва жители готовили обед, используя переносную газовую плиту.
«Трое выживших находятся в критическом состоянии из-за сильных ожогов», — сказал пожарный.
Ранее сообщалось о гибели двух человек в американском штате Техас в результате взрыва на предприятии, предположительно, из-за утечки газа.