Четыре человека погибли из-за аварии с газом в Южной Корее

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Четыре человека погибли и пять пострадали, предположительно, в результате взрыва газа в жилом помещении на востоке Южной Кореи. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на данные пожарных.
Четыре человека погибли из-за аварии с газом в Южной Корее
  • Reuters

Взрыв произошёл на втором этаже здания. Всего в помещении находились семь человек, трое пострадавших получили тяжёлые травмы.

Уточняется, что в момент взрыва жители готовили обед, используя переносную газовую плиту.

«Трое выживших находятся в критическом состоянии из-за сильных ожогов», — сказал пожарный.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в американском штате Техас в результате взрыва на предприятии, предположительно, из-за утечки газа.

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