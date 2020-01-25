Четыре человека погибли из-за аварии с газом в Южной Корее

Четыре человека погибли и пять пострадали, предположительно, в результате взрыва газа в жилом помещении на востоке Южной Кореи. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на данные пожарных.

Reuters