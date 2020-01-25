Лас-Вегас обновит свой слоган

Власти американского Лас-Вегаса решили обновить слоган города.

Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

Отмечается, что изменению подвергнется слоган «Что происходит здесь, остаётся здесь», который более известен в мире как «Что происходит в Лас-Вегасе, остаётся в Лас-Вегасе».

По неподтверждённым данным источников издания, новым слоганом города станет «Что происходит здесь, происходит только здесь». Ожидается, что он будет представлен 26 января во время церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе.