Генконсульство призвало россиян не посещать район взрыва в Техасе
- Reuters
Об этом говорится в сообщении генконсульства.
«В связи со взрывом на промышленном объекте Watson Valve на северо-западе города Хьюстон просьба временно воздерживаться от посещения данного района», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Хьюстоне два человека погибли при взрыве на предприятии.
В полиции заявили об отсутствии признаков того, что взрыв произошёл из-за теракта. Предположительно, причиной взрыва могла стать утечка газа.