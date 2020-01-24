Генконсульство призвало россиян не посещать район взрыва в Техасе

Генеральное консульство России в Хьюстоне (штат Техас) рекомендовало российским гражданам, находящимся в США, не посещать район, где произошёл взрыв на предприятии.

Об этом говорится в сообщении генконсульства.

«В связи со взрывом на промышленном объекте Watson Valve на северо-западе города Хьюстон просьба временно воздерживаться от посещения данного района», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Хьюстоне два человека погибли при взрыве на предприятии.

В полиции заявили об отсутствии признаков того, что взрыв произошёл из-за теракта. Предположительно, причиной взрыва могла стать утечка газа.