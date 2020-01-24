Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

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RT
Российский президент Владимир Путин во время визита в Вифлеем поднял упавшую на пол фуражку офицера караула Палестины.

Об этом сообщает РИА Новости.

Личный фотограф палестинского лидера Махаммад Атик опубликовал кадры, на которых видно, что Путин заметил лежащую на полу фуражку, когда проходил мимо палестинских офицеров.

Президент России остановился, поднял головной убор и надел его на голову военного. Также он показал офицеру жест большим пальцем вверх.

Атик написал, что таким образом российский лидер продемонстрировал уважение к палестинской гвардии.

23 января Путин прибыл с визитом в Палестину.

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