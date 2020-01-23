В Совфеде прокомментировали подписание Елизаветой II билля о брексите

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT подписание королевой Великобритании Елизаветой II билля о выходе страны из состава Евросоюза.

«Если британский народ принял решение о брексите, значит, для него это лучше. Это их внутреннее дело», — считает сенатор.

По его словам, Россия со своей стороны готова взаимодействовать и с Евросоюзом, и с Великобританией.

Тем не менее, отметил Джабаров, в отношениях внутри ЕС «на сегодняшний день всё достаточно непросто».

«Там есть позиции Шотландии и Северной Ирландии, которые отличаются от британской. Возникает очень много головной боли», — заключил Джабаров.

Ранее королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза, документ обрёл статус закона.

Брексит намечен на 31 января. После этого начнётся переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.