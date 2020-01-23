Путин обменялся рукопожатиями с Макроном и принцем Чарльзом

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Президент России Владимир Путин обменялся рукопожатиями с французским коллегой Эммануэлем Макроном и британским принцем Чарльзом в ходе посещения мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима в Израиле.
Путин обменялся рукопожатиями с Макроном и принцем Чарльзом
  • © Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости. 

Отмечается, что, проходя к своему месту, Путин сначала поприветствовал Макрона, а затем принца Чарльза.

23 января президент России прибыл с однодневным визитом в Израиль. Он принял участие в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».

На форум также приехали около 50 глав государств и правительств, в том числе президенты Франции и Украины, вице-президент США, руководство Европейского союза.

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