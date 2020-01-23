Путин обменялся рукопожатиями с Макроном и принцем Чарльзом
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что, проходя к своему месту, Путин сначала поприветствовал Макрона, а затем принца Чарльза.
23 января президент России прибыл с однодневным визитом в Израиль. Он принял участие в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».
На форум также приехали около 50 глав государств и правительств, в том числе президенты Франции и Украины, вице-президент США, руководство Европейского союза.