Эксперт оценил заявление Генсека ООН о приходе новых «всадников Апокалипсиса»
- Reuters
«Первые два пункта давно стали традиционными, и о них говорят регулярно», — сказал эксперт в беседе с ФАН.
По мнению Романова, для современного человека наибольший интерес представляют третий и четвёртый «всадники», поскольку они действительно тесно взаимодействуют с рядовым обывателем.
В частности, пояснил эксперт, люди выкладывают всё больше информации о себе в интернет, и эти цифровые слепки никем не контролируются, хотя в отдельных государствах, в том числе в России, принимаются проекты по защите персональных данных.
Ранее политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с URA.RU прокомментировал заявление Гутерреша.