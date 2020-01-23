Эксперт оценил заявление Генсека ООН о приходе новых «всадников Апокалипсиса»

Политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов прокомментировал заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что «мир приближается к точке невозврата» и уже появились четыре новых «всадника Апокалипсиса»: геополитическая напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями.

«Первые два пункта давно стали традиционными, и о них говорят регулярно», — сказал эксперт в беседе с ФАН.

По мнению Романова, для современного человека наибольший интерес представляют третий и четвёртый «всадники», поскольку они действительно тесно взаимодействуют с рядовым обывателем.

В частности, пояснил эксперт, люди выкладывают всё больше информации о себе в интернет, и эти цифровые слепки никем не контролируются, хотя в отдельных государствах, в том числе в России, принимаются проекты по защите персональных данных.

Ранее политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с URA.RU прокомментировал заявление Гутерреша.