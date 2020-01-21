В РСТ прокомментировали ситуацию с проверкой аэропортов Египта

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с проверкой аэропортов Египта.
В РСТ прокомментировали ситуацию с проверкой аэропортов Египта
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Мы знаем, что это очередная проверка египетских аэропортов. Если мы хотим детально об этом говорить, то нужно ждать заключения специалистов. По заявлениям, которые ранее звучали от представителей египетской стороны, были внесены значительные изменения в системы безопасности аэропортов», — отметил он в беседе с Nation News.

Барзыкин выразил надежду, что Хургада и Шарм-эль-Шейх откроются в мае 2020 года. По его словам, египетская сторона неоднократно подтверждала высокую степень готовности.

Как пояснил вице-президент РСТ, тут важно, чтобы российские эксперты это подтвердили, и тогда будет политическое решение.

«Я надеюсь, что это произойдёт уже в этом году», — добавил он.

В декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила перспективы возобновления авиасообщения с Египтом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить