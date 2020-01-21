В РСТ прокомментировали ситуацию с проверкой аэропортов Египта

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с проверкой аэропортов Египта.

«Мы знаем, что это очередная проверка египетских аэропортов. Если мы хотим детально об этом говорить, то нужно ждать заключения специалистов. По заявлениям, которые ранее звучали от представителей египетской стороны, были внесены значительные изменения в системы безопасности аэропортов», — отметил он в беседе с Nation News.

Барзыкин выразил надежду, что Хургада и Шарм-эль-Шейх откроются в мае 2020 года. По его словам, египетская сторона неоднократно подтверждала высокую степень готовности.

Как пояснил вице-президент РСТ, тут важно, чтобы российские эксперты это подтвердили, и тогда будет политическое решение.

«Я надеюсь, что это произойдёт уже в этом году», — добавил он.

В декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила перспективы возобновления авиасообщения с Египтом.