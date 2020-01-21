Источник: три ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

Три ракеты упали рядом с посольством США в так называемой зелёной зоне в центре Багдада.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Три ракеты упали в районе американского посольства в «зелёной зоне» в Багдаде, из посольства слышны сигналы воздушной тревоги», — сообщил источник.

Данных об ущербе и пострадавших нет.

15 января сообщалось, что военная база Эт-Таджи на севере Ирака, на которой дислоцированы американские военнослужащие, подверглась ракетному удару.

Как сообщил представитель Международной коалиции по борьбе с терроризмом, возглавляемой Соединёнными Штатами, граждане США в результате атаки не пострадали.